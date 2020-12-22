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Назван самый популярный смартфон с 5G

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Анонсированный в октябре iPhone 12 оказался самым популярным 5G-смартфоном на рынке. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research, опубликованном на сайте организации.

Смартфоны Apple возглавили топ самых востребованных устройств с поддержкой связи пятого поколения за октябрь 2020 года. Расположившийся на первой позиции iPhone 12 получил долю 16 процентов, находящийся на втором месте iPhone 12 Pro — долю восемь процентов. В тройку самых востребованных аппаратов попал флагман Samsung Galaxy Note 20 Ultra, доля которого составила четыре процента. Также в рейтинг добавили смартфоны Samsung, Huawei и Oppo.

Аналитики подчеркнули, что смартфоны Apple возглавили топ в том же месяце, в котором вышли в продажу. Совокупно устройства серии iPhone 12 заняли почти четверть рынка. По оценке Counterpoint Research, спрос на флагманы Apple останется стабильным до конца текущего года и начала 2021-го.

Анализируя успех девайсов американской компании, эксперты отметили, что весомую роль в этом феномене сыграл отложенный спрос на смартфоны с поддержкой 5G. Также специалисты отметили масштабные рекламные кампании американских операторов и подчеркнули, что на США пришлась треть от глобальных продаж iPhone 12 и 12 Pro за первый месяц после запуска.

Ранее самым популярным 5G-смартфоном на рынке был признан Samsung Galaxy S20+. Об этом говорится в отчете Strategy Analytics за первый квартал 2020 года. Также в топ-5 попали Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro и Huawei Mate 30.

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