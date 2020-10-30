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Назван самый популярный 5G-смартфон

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Фото: Stephen Lam / Reuters

Смартфоны Samsung оказались самыми востребованными на рынке 5G-девайсов. Об этом сообщается в исследовании Strategy Analytics, опубликованном на сайте агентства.

На основе данных за первый квартал 2020 года выяснилось, что самым популярным аппаратом в сегменте устройств с поддержкой связи пятого поколения оказался Samsung Galaxy S20+ 5G. На этот девайс пришлось девять процентов от общей выручки с рынка 5G-смартфонов. Отмечается, что гаджет был востребован на рынках Западной Европы, Южной Кореи и Северной Америки. На второй позиции с долей восемь процентов разместился Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, на третьей с показателем пять процентов — Samsung Galaxy S20 5G.

Также в топ-5 попали Huawei P40 Pro 5G и Huawei Mate 30 5G. Флагманы китайской компании принесли чуть менее пяти процентов от общей выручки каждый. Эксперты назвали причиной лидерства Samsung в рейтинге тот факт, что компания предложила широкий спектр девайсов. Попадание в топ смартфонов Huawei объяснили огромной популярностью, которой аппараты пользуются на домашнем рынке.

При этом глава Strategy Analytics Кен Хайерс (Ken Hyers) заявил, что во второй половине года положение на рынке поменяется: «Ожидаем, что гегемонию Samsung и Huawei ослабит Apple». По словам специалиста, остается лишь вопросом времени, когда новые смартфоны Apple с поддержкой 5G завоюют популярность.

Компания Samsung, которая активно запускает на рынок смартфоны с поддержкой связи нового поколения, в середине октября представила аппарат Samsung A42 5G. Модель является самой бюджетной в своем сегменте, ее стоимость составила 455 долларов. Ранее самым доступным смартфоном на рынке являлся Galaxy A51 5G.

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