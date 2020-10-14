Samsung выпустила самый дешевый 5G-смартфон

Samsung представила недорогой смартфон с поддержкой 5G. Об анонсе Samsung A42 5G сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Устройство имеет процессор Snapdragon 750G, который поддерживает работу в сетях пятого поколения. По словам журналистов, Samsung A42 5G является самым дешевым 5G-смартфоном компании — девайс оценили в 455 долларов, тогда как представленный ранее Galaxy A51 5G доступен за 500 долларов. По оценке издания, новый аппарат станет конкурентом моделей Pixel 4A 5G и OnePlus Nord.

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Телефон вышел с 6,6-дюймовым OLED-экраном с каплевидным вырезом под 20-мегапиксельную селфи-камеру. На задней панели аппарата расположена камера с четырьмя сенсорами разрешением 48, 8, 5 и 5 мегапикселей. Samsung A42 5G комплектуется от четырех до восьми гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти с возможностью расширения накопителя картами формата microSD. Емкость аккумулятора составляет 5000 миллиампер-часов.

На момент релиза стали известна дата выхода девайса в продажу в Великобритании — на местном рынке смартфон появится 6 ноября. Стоимость устройства в британской рознице составит 349 фунтов или около 35 тысяч рублей. О выходе A42 5G на других рынках Samsung объявит дополнительно.

В январе издание TechRadar сообщило, что самым доступным 5G-смартфоном на рынке является девайс Xiaomi. Модель Mi Mix 5G оценили в 300 долларов. Аппарат был выпущен еще в мае 2019 года и на старте продаж был доступен за 500 долларов.