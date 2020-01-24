Найден самый дешевый 5G-смартфон

Издание TechRadar нашло самый доступный, по его информации, смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Им стал флагманский аппарат Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Самый дешевый 5G-смартфон был определен после изучения ассортимента и цен на мобильном рынке. Издание обратило внимание, что Xiaomi Mi Mix 3 5G оценен менее чем в 300 долларов (около 19 тысяч рублей). Девайс имеет 6,39-дюймовый экран, форм-фактор слайдера, чип Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной памяти и глобальную версию Android.

TechRadar отметило, что аппарат был выпущен в мае 2019 года и стоил на старте порядка 500 долларов. Но из-за того, что Xiaomi закрыла флагманскую линейку, остатки девайсов распродаются со скидкой.

Флагманская линейка Mi Mix началась с одноименного смартфона, выпущенного в 2016 году. В конце 2019 года журналисты включили аппараты линейки Xiaomi Mi Mix в список самых инновационных смартфонов десятилетия. Флагманскую серию отметили за наличие безрамочных дисплеев.

Следующим флагманом Xiaomi должен стать Mi 10, который будет представлен вместе с улучшенной версией Mi 10 Pro. По слухам, девайсы получат быструю зарядку, которая пополнит аккумулятор смартфона за 35 минут.

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