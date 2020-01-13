Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами

Компания Xiaomi изобрела смартфон с экраном, который охватывает переднюю и заднюю панели, а также торец устройства. На патент обратило внимание Gizchina.

Экран занимает почти все пространство корпуса и разделяется на три сегмента. Два основных могут использоваться для воспроизведения контента, а расположенный на торце дополнительный может отображаться справочная информация. Издание отмечает, что патентная заявка была подана в 2019 году, однако изобретение китайской компании зарегистрировали только 10 января 2020 года.

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Журналисты сравнили концептуальный девайс с флагманом Mi Alpha, экран которого полностью опоясывает корпус аппарата. В описании нового устройства, отмечает Gizchina, не предусматривается раскладной механизм. Девайс имеет двойную камеру, которую из-за особенности строения гаджета можно использовать как фронтальную.

В сентябре 2019 года Xiaomi презентовала флагманский смартфон Mi Alpha. Экран девайса занимает почти весь корпус устройства, огибая его со всех сторон. Новинка пока не поступила в широкую продажу, стоимость аппарат составила 20 тысяч юаней или около 180 тысяч рублей.

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