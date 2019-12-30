Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку

Следующий флагман Xiaomi получит рекордную по скорости зарядку. Аппарат сможет полностью заполнить аккумулятор за 35 минут, пишет GSMArena со ссылкой на инсайдеров из Китая.

По словам источника, новую быструю зарядку получат смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Отмечается, что версия Pro будет заряжаться с 0 и до 100 процентов за 35 минут. Судя по информации инсайдера, аппарат получит поддержку зарядки мощностью до 50 ватт. В отчете сообщается, что Mi 10 Pro может получить поддержку зарядки мощностью 66 ватт, и такая технология была сертифицирована в Китае в этом году.

Эксперты заметили, что рекорд по мощности зарядки принадлежит смартфону Oppo Reno Ace, вышедшему в октябре 2019 года. Аппарат имеет батарею емкостью 4000 миллиампер-час и с мощностью 65 ватт заряжается за 28 минут. Релиз флагманских смартфонов линейки Xiaomi Mi 10 с чипом Snapdragon 865 и поддержкой 5G должен состояться в начале 2020 года.

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