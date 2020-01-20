Xiaomi изобрела смартфон-раскладушку

Компания Xiaomi зарегистрировала патент на смартфон-раскладушку. Устройство имеет специальный шарнир, к которому крепятся две половинки дисплея, передает 91mobiles.

Согласно описанию, изобретение получило корпус с соотношением 3:2. Аппарат имеет два дисплея, соединенных шарниром, с помощью которого смартфон может раскладываться в длину. На каждой створке размещены магниты, которые препятствуют случайному раскрытию девайса. В документе не говорится, что смартфон имеет встроенную под дисплей фронтальную камеру, однако на передней панели устройства нет селфи-камеры.

Материалы по теме Нескладно вышло Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года

Журналисты 91mobiles заметили, что больше всего концептуальный девайс напоминает складной смартфон Motorola Razr, выпущенный в ноябре 2019 года. Заявка на регистрацию была подана в июле 2018 года, но на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США его опубликовали лишь в январе 2020 года. Редакция 91mobiles полагает, что Xiaomi может выпустить складной смартфон в широкую продажу уже в этом году.

19 декабря стало известно, что Samsung намерена выпустить второе поколение Galaxy Fold в формате раскладного девайса. В конце 2019 года в сети обнаружили изображения концептуального устройства Xiaomi, имеющего корпус по типу раскладушки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!