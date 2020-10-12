Владельцы iPhone нашли несуществующую связь 5G

Треть пользователей смартфонов не знают, существует ли в их устройстве поддержка работы в сетях пятого поколения. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на исследование агентства Global Wireless Solutions (GWS).

29 процентов американских потребителей мобильной связи затруднились ответить на вопрос, работает ли их гаджет в сетях 5G. 38 процентов не знают, предоставляет ли их оператор услуги сотовой связи нового поколения. При этом 49 процентов владельцев iPhone заявили, что их девайс может работать в сетях пятого поколения. Журналисты PhoneArena отметили, что обладатели техники Apple ошибочно нашли в смартфонах поддержку 5G, так как актуальные девайсы компании не имеют подобного функционала.

Также специалисты агентства GWS выяснили, что ожидают от внедрения 5G американские потребители. 54 процента респондентов ответили, что надеются на высокую скорость передачи данных, 16 процентов оказались рады тому факту, что качество видеозвонков в формате HD увеличится. 13 процентов опрошенных заявили, что ожидают увеличения скорости при просмотре потокового видео, 8 процентов — во время сетевых игр. Опрос проводился анонимно среди пяти тысяч абонентов операторов во всех регионах США.

Ожидается, что анонс новых iPhone состоится 13 октября, на очередной презентации Apple. Инсайдеры полагают, что девайсы серии iPhone 12 получат OLED-дисплеи и поддержку работы в сетях пятого поколения.