Наука и техника
 
Последние новости
Раскрыта роль иностранных спецслужб в высылке россиян из Колумбии
Стало известно о второй расстрелянной девушке в Москве 
Больше половины регионов России сделали 31 декабря выходным
Девушка совершила добрый поступок на камеру и была поднята на смех
Компании заставят скупать российские товары и докладывать об этом
Биолог объяснила отсутствие новых мутаций коронавируса в России
Против компании главного богача Китая начали расследование
Расстрел россиянки у подъезда жилого дома в Москве попал на видео
Грузинский дизайнер выпустил вещи с нецензурным описывающим 2020 год словом
Избивший Прилучного бизнесмен в подробностях рассказал о произошедшем
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы лучшие смарт-часы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Garmin

Роскачество обновило рейтинг умных часов. Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте организации.

Специалисты Роскачества добавили в свой рейтинг смарт-часов новые модели. Лучшим устройством в этой категории были названы часы Garmin Forerunner 630. На второй и третьей позициях расположились Garmin Venu Sq и Honor GS Pro соответственно. Также в топ-10 попали девайсы Samsung, Fitbit, Apple и Huawei. При этом положение в рейтинге не было связано со стоимостью устройств. Так, лидер топа Garmin Forerunner 630 за 14 900 рублей оказался дешевле всех остальных моделей топ-5.

В компании также выделили лучшие часы стоимостью до 10 тысяч рублей. В тройку попали Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch Fit и Amazfit GTR. Средняя цена перечисленных устройств составила около 8,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что недорогие девайсы не обеспечивают полноценной связки со смартфоном. Однако в материале говорится, что любая модель смарт-часов является хорошим инструментом и мотиватором для занятий спортом и просто для повышения качества жизни.

Отдельно специалисты оценили новое поколение носимых аксессуаров Apple. Эксперты поставили наивысший балл модели Apple Watch SE с GPS и 44-миллиметровым корпусом. На второй позиции оказалась модель SE с корпусом на 40 миллиметров, в рейтинг также попали Apple Watch 6 с GPS и с корпусом размером 40 и 44 миллиметра.

В материале эксперты выделили Samsung Galaxy Watch 3, назвав аксессуар лучшими часами для Android-смартфонов. Специалисты отметили качественные материалы, из которых изготовлен корпус гаджета, яркий и контрастный AMOLED-дисплей, возможность установки независимых от смартфона приложений.

В начале августа в России был зафиксирован рост продаж умных часов. В частности, россияне были заинтересованы гаджетами для детей, позволяющими родителям отслеживать их местоположение. По сравнению с началом августа 2019 года, продажи смарт-часов выросли на 89 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне стали чаще покупать умные часы с функцией прослушки
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Кардиолог развеял популярные мифы об умных часах
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 2 декабря
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
15:5619 декабря

Рогозин объявил об отправке российских аппаратов на Луну

14:1919 декабря

Раскрыт еще один неожиданный способ продлить жизнь

00:5619 декабря

На МКС появилась еще одна дыра

Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
20:0418 декабря

В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали ненадежным

19:2518 декабря

Врачи описали смерть от коронавируса

18:2118 декабря

В США спрогнозировали долю российских Су и МиГ на мировом рынке

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
17:0118 декабря

В России создали эффективную вакцину от ВИЧ

15:3518 декабря

Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного

14:1418 декабря

Подтверждено потенциально смертельное влияние коронавируса на мозг

Россия
«Перемещаемся в сторону нормального, здорового страха»
Коронавирус с нами надолго. Как научиться жить в новой реальности — отвечает психолог
Итоги ковид-года
Как Москва справилась с безработицей
«Взрослый мужчина держал меня за руку и плакал»
Врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского о работе с больными COVID-19 в «красной зоне»
Все материалы
Мир
В США призвали Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей
Трамп помиловал бывших советника и помощника
Определен срок появления еще одной новой мутации коронавируса в Великобритании
Самый високосный год
Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?
В США отчитались о вакцинации миллиона граждан
Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в других странах
Он распространяется быстрее обычного. Европейцы закрывают границы
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Белоруссия ответила на новые санкции Евросоюза
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
Азербайджан списал кредиты погибшим в Карабахе военным
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
Украина назвала условие для обеспечения Крыма водой
Все материалы
Экономика
Спешат на выручку
Россияне массово отправились торговать на биржи. Почему их не останавливает риск потерять все?
Подсчитаны миллиардные потери россиян из-за телефонных мошенников
Вагонные споры
Или как закончилась еще одна попытка вывода активов бывшим топ-менеджером Зотовым
Россияне решили потратить тринадцатую зарплату на кредиты
Пошли на прорыв
Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
Названы лучшие продукты для новогоднего стола
«Нам удалось построить новую сеть в метро в рекордный срок»
Как «Билайн» улучшил качество работы мобильной связи в столичной подземке
Все материалы
Силовые структуры
Расстрел россиянки у подъезда жилого дома в Москве попал на видео
«Он предлагал помощь и покровительство»
Оперативник ФСБ погулял на свадьбе у одноклассницы. Теперь молодоженов обвиняют в госизмене
Неизвестный расстрелял россиянку в Москве
Названа причина смерти найденной в центре Москвы россиянки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыта причина отказа Ефремова от нанятого Джигурдой адвоката
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Все материалы
Культура
Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным и усомнилась в верности мужчин
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Умер режиссер фильмов «Цветик-семицветик» и «"Сто грамм" для храбрости»
SevdalizaСлушай сюда
Татарские страсти, дискотека 90-х и Боб Дилан: 15 лучших альбомов 2020 года
Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев объяснил популярность у россиян
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»
«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»
Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование
Пользователи медиаресурсов Rambler Group смогут теперь услышать новости
«Барьеры надо устранить»
Государства тратят миллиарды на борьбу с Facebook и Google. Кому они готовы отдавать эти деньги?
Госдума приняла закон о запрете цензуры в интернете
Все материалы
Ценности
Королеву красоты выгнали из автобуса в российском городе
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Мужчина тайно пользовался косметикой жены и придумал способ разбогатеть
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности
Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на Бали
«Спустилась со сцены — сразу дают деньги»
Как украинка бросила работу на заводе и стала звездой советского подиума
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Невеста притворилась смертельно больной ради денег на свадьбу и попала в тюрьму
Женщина с двумя матками родила тройняшек
Отчим годами подглядывал за голой падчерицей в душе и пошел под суд
Женщина гуляла по пляжу и наткнулась на неопознанное мертвое «чудовище»
Все материалы
Новый Nissan Note стал полноприводным
Длительный тест Toyota RAV4: версия 2.0 и подведение итогов
Пересаживаемся на вариант кроссовера побюджетнее, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Российский Chery Tiggo 4 обзавелся юбилейной спецверсией
За что мы любим РСКГ: моменты года — столкновения, развороты, обгоны
Лучшие эпизоды сезона 2020 и подробный ликбез по российскому «кольцу»
Land Rover вновь примет участие в «Дакаре»
Видео: тюнеры превращают суперкары в дорогой «колхоз»
Говорят, не стоит считать чужие деньги и судить чужие тачки, но именно этим мы и займемся
Hyundai начнет продавать электрокары в России
Все материалы
Дом
Ученые развеяли миф об «экологическом чуде» во время пандемии
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Трамп велел строить государственные здания США «красивыми»
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Подсчитана стоимость жилья в российских небоскребах
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Пожилую россиянку завалило мусором в собственной квартире
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы