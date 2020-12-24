Названы лучшие смарт-часы

Роскачество обновило рейтинг умных часов. Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте организации.

Специалисты Роскачества добавили в свой рейтинг смарт-часов новые модели. Лучшим устройством в этой категории были названы часы Garmin Forerunner 630. На второй и третьей позициях расположились Garmin Venu Sq и Honor GS Pro соответственно. Также в топ-10 попали девайсы Samsung, Fitbit, Apple и Huawei. При этом положение в рейтинге не было связано со стоимостью устройств. Так, лидер топа Garmin Forerunner 630 за 14 900 рублей оказался дешевле всех остальных моделей топ-5.

В компании также выделили лучшие часы стоимостью до 10 тысяч рублей. В тройку попали Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch Fit и Amazfit GTR. Средняя цена перечисленных устройств составила около 8,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что недорогие девайсы не обеспечивают полноценной связки со смартфоном. Однако в материале говорится, что любая модель смарт-часов является хорошим инструментом и мотиватором для занятий спортом и просто для повышения качества жизни.

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Отдельно специалисты оценили новое поколение носимых аксессуаров Apple. Эксперты поставили наивысший балл модели Apple Watch SE с GPS и 44-миллиметровым корпусом. На второй позиции оказалась модель SE с корпусом на 40 миллиметров, в рейтинг также попали Apple Watch 6 с GPS и с корпусом размером 40 и 44 миллиметра.

В материале эксперты выделили Samsung Galaxy Watch 3, назвав аксессуар лучшими часами для Android-смартфонов. Специалисты отметили качественные материалы, из которых изготовлен корпус гаджета, яркий и контрастный AMOLED-дисплей, возможность установки независимых от смартфона приложений.

В начале августа в России был зафиксирован рост продаж умных часов. В частности, россияне были заинтересованы гаджетами для детей, позволяющими родителям отслеживать их местоположение. По сравнению с началом августа 2019 года, продажи смарт-часов выросли на 89 процентов.