Россияне стали чаще покупать умные часы с функцией прослушки

В начале августа в России был зафиксирован рост продаж смарт-часов. В частности, речь идет о гаджетах для детей, которые обладают функцией прослушивания. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование IT-компании «Платформа ОФД».

Отмечается, что подобные гаджеты позволяют родителям отслеживать местоположение детей, историю их перемещения, а также отправлять уведомления о выходе ребенка из разрешенной зоны. Кроме того, на гаджете есть кнопка SOS. Эксперты связывают рост числа продаж таких смарт-часов с тем, что родители стали больше следить за своими детьми и пытаться обезопасить их от излишнего контента.

Кроме того, в список наиболее часто покупаемых часов вошли гаджеты на IOS и фитнес-браслеты на Android. По сравнению с началом августа 2019 года продажи смарт-часов выросли на 89 процентов. При этом средний чек снизился 16 процентов и составил 4200.

Ранее кардиолог Константин Иванов развеял популярные мифы об умных часах. Например, это устройство не вредит здоровью даже при долгом ношении на руке. Кроме того, для медицины оно даже полезно, ведь они помогают измерять сердечный ритм, кровяное давление, уровень сахара и так далее.