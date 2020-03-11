Назван самый популярный гаджет

Наушники AirPods названы самым популярным гаджетом. Об этом сообщает издание MacDailyNews со ссылкой на отчет IDC за 2019 год.

Согласно подсчетам аналитиков, за четвертый квартал 2019 года поставки носимых гаджетов выросли на 82,3 процента до 118,9 миллиона единиц. По итогам года рост составил 89 процентов, объем поставок достиг 336 миллионов штук. Лидером в этом сегменте рынка является Apple, на которую пришлось 106,5 миллионов отгруженных гаджетов и доля рынка 31,7 процента. На втором и третьем местах с долей 12,4 и 9,2 процента расположились Xiaomi и Samsung соответственно.

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Самой поставляемой на рынок категорией гаджетов оказались наушники, которых было отгружено около 170,5 миллионов штук. На данный сегмент приходится 50,7 процента рынка носимой электроники. По этим данным эксперты сделали вывод, что самым популярным носимым аксессуаром на рынке являются наушники AirPods. Кроме беспроводных гарнитур в сегмент поставляемых Apple носимых гаджетов относятся смарт-часы.

По данным IDC, остальные 50 процентов рынка приходятся на фитнес-трекеры, умные часы и прочие аксессуары. Сегмент наушников показывает самый взрывной рост — 250 процентов за год.

В начале марта профильные издания рассказали, что Apple готовит выпуск очередной гарнитуры из линейки AirPods. Аксессуар получит форм-фактор накладных наушников и выйдет в двух цветовых вариантах. Выпуск новой гарнитуры позволит укрепить присутствие Apple на рынке беспроводных наушников и носимых гаджетов.

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