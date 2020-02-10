Предсказан глобальный дефицит AirPods

Продажи наушников AirPods могут оказаться под угрозой. Источники японского агентства Nikkei рассказали о проблемах на производстве, связанных с эпидемией коронавируса.

Инсайдеры предсказывают глобальный дефицит AirPods из-за вспышки коронавируса, по причине которой поставщики Apple были вынуждены приостановить производство. По информации агентства, заводы ключевых поставщиков наушников Luxshare-ICT, Goertek и Inventec находятся в ожидании поставок комплектующих и разрешения возобновить производство.

Материалы по теме Льют в уши Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?

Apple ожидает, что партнеры запустят производство в понедельник, 10 февраля. По оценке знакомого с ситуацией источника, если компании не возобновят работу и не получат комплектующие в ближайшие две недели, то AirPods ожидает глобальный дефицит. Nikkei уточняет, что Apple заказала 45 миллионов пар наушников еще до появления новостей об эпидемии в Китае.

Агентство сообщает, что ранее Apple просила партнеров перевести производство AirPods из Китая в северную часть Вьетнама. Однако на фоне признаков ослабления торговой войны и напряженности между Вашингтоном и Пекином американская компания отказалась от этой идеи.

На данный момент наушники линейки AirPods первого и второго поколений доступны для покупки на российском сайте Apple. При этом при заказе актуальной модели AirPods Pro магазин предлагает подождать доставку около четырех недель.

На момент написания новости число заболевших вирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31 тысячу человек, насчитано 566 жертв, 1382 пациента удалось вылечить. Специалисты предполагают, что вспышка вируса может перерасти в пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!