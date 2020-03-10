Рассекречены новые AirPods

Журналисты нашли связанные с новыми наушниками Apple изображения. Рассекретить их удалось с помощью ранней версии iOS 14, сообщает 9to5mac.

По словам журналистов, пиктограммы наушников были найдены в ранней версии iOS 14, которая оказалась в распоряжении редакции. Судя по изображениям, устройство имеет форм-фактор накладной гарнитуры и выполнено в темно-сером и белом цветах. Издание считает, что Apple впервые выпустит накладные наушники, которые будут представлены в двух цветовых вариантах, под собственным брендом.

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Издание полагает, что выпуск накладной гарнитуры под брендом AirPods может укрепить присутствие Apple на рынке беспроводной аудиотехники. Ранее компания уже выпускала накладные наушники, но только под дочерним брендом Beats. По информации 9to5mac, Apple планировала представить новую линейку наушников еще в 2018 году, но столкнулась с проблемами на производстве. Анонс iOS 14 должен состояться в июне, публичный релиз системы — осенью.

В конце февраля инсайдеры рассказали о модели Airpods Pro Lite, которая может удовлетворить высокий спрос на беспроводные гарнитуры Apple. По слухам, компания намерена выпустить недорогую версию своих наушников, которая займет место между AirPods и AirPods Pro.

Источники сообщили, что в начале года Apple заказала у своих партнеров 45 миллионов пар наушников, однако заказ не был полностью выполнен из-за вспышки пневмонии в Китае. Аналитики считают, что из-за проблем на производстве AirPods ожидает глобальный дефицит.

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