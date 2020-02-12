Рассекречена дешевая версия AirPods

Apple планирует выпустить дешевую версию AirPods Pro. Об этом говорится в отчете знакомого с цепочкой поставок источника, передает Digitimes.

В сообщении указывается, что компания намерена увеличить объем поставок iPad, Apple Watch, iMac и AirPods Pro Lite, чтобы удовлетворить высокий спрос. По мнению издания, рассекреченная дешевая версия AirPods Pro поможет Apple справиться с дефицитом на беспроводные наушники и увеличить долю компании в сегменте беспроводной аудиотехники.

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В отчете упоминается, что Apple намерена увеличить объемы производимой продукции, чтобы не зависеть от форс-мажорных ситуаций, связанных с распространением коронавируса. Расширение производства связано, в первую очередь, с заводами партнеров компании на Тайване.

По мнению MacRumors, у AirPods Pro Lite возникнут проблемы с позиционированием в актуальной линейке наушников Apple. Издание считает, что дорогому аксессуару уже есть альтернатива в виде наушников AirPods второго поколения, которые стоят примерно на 50 долларов дешевле. В России наушники AirPods Pro оценены в 20 990 рублей, AirPods второго поколения стоят 16 990 рублей.

10 февраля аналитики Nikkei предсказали глобальный дефицит наушников AirPods. Из-за эпидемии коронавируса работа заводов партнеров Apple в Китае приостановлена на неопределенный срок. Американская компания заказала большую партию в 45 миллионов пар гарнитур еще до появления новостей о смертельном вирусе.

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