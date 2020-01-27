Названа опасность поддельных AirPods

Эксперты рассказали об опасности фейковых гарнитур Apple. Исследование опубликовано на сайте французского издания 60 million consumers.

Главной опасностью поддельных AirPods Pro назвали слишком высокую громкость гарнитуры. У беспроводных наушников, заказанных из китайского магазина, журналисты зафиксировали громкость звука на уровне 110 децибел, что на 10 децибел выше рекомендованного лимита. Издание сделало вывод, что со временем наушники могут привести к нарушениям слуха.

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В рамках теста 60 million consumers заказало семь пар наушников, из которых только четыре были доставлены продавцом. При этом из полученных четырех пар одна не работала. Журналисты обратили внимание, что внешне поддельные устройства очень похожи на оригинальные. Также в аксессуары были встроены чипы из настоящих AirPods, поэтому iPhone ошибочно определял фейковые гарнитуры как настоящие.

По оценке журналистов, стоимость поддельных наушников на рынке начинается от 65 евро, или около 4,5 тысячи рублей. При этом во Франции и Европе оригинальная пара AirPods Pro стоит 279 евро (19,3 тысячи рублей).

Рекомендованная розничная цена AirPods Pro в России составляет 20 990 рублей. В декабре американское агентство Wccftech назвало AirPods самым желанным новогодним подарком. Согласно опросам, 25 процентов потребителей в возрасте от 20 до 25 лет хотели бы получить в подарок беспроводную гарнитуру Apple.

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