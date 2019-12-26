Xiaomi выпустит клон AirPods Pro

Компания Xiaomi готовит к выпуску клон AirPods Pro — беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Об этом в Twitter рассказал известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

Эксперт обнаружил упоминание новой гарнитуры на сайте Bluetooth Special Interest Group, которая занимается сертификацией Bluetooth-устройств. Сертифицированный 24 декабря девайс имеет название Xiaomi Mi Noise Cancellation Wireless Headphones. Кроме названия известно, что аксессуар поддерживает актуальный протокол беспроводного соединения Bluetooth 5.0.

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3 декабря другой авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что наушники с беспроводным соединением и функцией подавления шумов готовит Samsung. Релиз устройства должен состояться в феврале, вместе с презентацией линейки флагманских смартфонов корейской компании.

Одним из популярных устройств в сегменте беспроводных наушников с шумоподавлением являются AirPods Pro, выпущенные компанией Apple в конце сентября. Рекомендованная розничная цена гарнитуры в России составляет 20 990 рублей.

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