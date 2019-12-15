Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Журнал Time назвал десять лучших, по мнению редакции, гаджетов уходящего десятилетия. В опубликованный на сайте издания в воскресенье, 15 декабря, список попали три разработки компании Apple и автомобиль.

Самым влиятельным гаджетом последних десяти лет назван планшет Apple iPad. По словам автора статьи, до выпуска iPad в 2010 году планшетные компьютеры представлялись обывателям чем-то из разряда научной фантастики. Однако Apple удалось создать уникальный и удобный гаджет с огромной базой приложений и опций, задавший тон на последующие десять лет разработок в этой сфере.

На второе место списка попал необычный гаджет — автомобиль Tesla Model S. Автор отмечает, что представить себе машину в роли гаджета сложно ровно до тех пор, пока вы не сели за руль вышедшей в 2012 году Model S, и предлагает воспринимать автомобиль как iPod среди машин с той лишь разницей, что этот «плеер» может разогнаться с нуля до ста километров в час за 2,3 секунды.

Также в список попали портативный компьютер Rapsberry Pi, платформа Google Chromecast, квадрокоптер DJI Phantom, портативная колонка Amazon Echo, часы Apple Watch, наушники Apple AirPods, игровая платформа Nintendo Switch и гейпад Xbox Adaptive Controller, разработанный для комфортного использования людей с ограниченными возможностями.

11 декабря сообщалось, что издание The Verge назвало лучшим гаджетом десятилетия смартфон iPhone 4. По словам главного редактора медиа Нила Патела (Nilay Patel), аппарат 2010 года выпуска является самым красивым, инновационным и влиятельным смартфоном на рынке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!