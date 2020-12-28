Xiaomi представила флагман Mi 11

Xiaomi представила серию флагманских смартфонов Mi 11. Видеотрансляция мероприятия велась на сайте компании.

Смартфон получил 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, поддержкой технологии HDR10+ и частоты отображения картинки до 120 герц. Экраны имеют максимальную яркость 1550 нит. Девайс оказался первым на рынке, который вышел с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888. Устройство имеет восемь гигабайт оперативной памяти в минимальной конфигурации, и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти.

Mi 11 получил тройную камеру разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4600 миллиампер-часов. Устройство имеет поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 ватт.

Новый аппарат будет доступен в продаже в день анонса. Стоимость базового Mi 11 с восемью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти составит 3999 юаней или около 45 тысяч рублей. О том, когда флагман появится в глобальной продаже, не сообщается.