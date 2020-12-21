Названа стоимость убийцы флагманов от Xiaomi

Xiaomi официально представила в России новый смартфон серии Poco. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель Poco M3 доступна на рынке с 4 гигабайтами оперативной и 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти. Минимальная стоимость устройства составляет 11 490 рублей, модификация с 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 12 490 рублей. Продажи девайса начнутся 25 декабря, с 22 декабря покупатели из России смогут оформить предзаказ на Poco M3 и приобрести телефоны по сниженной цене.

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Poco M3, который журналисты называют «убийцей флагманов», был представлен в конце ноября. Гаджет имеет корпус из поликарбоната, 6,53-дюймовый IPS-экран разрешением 2340x1080 пикселей, чип Snapdragon 662. На задней панели смартфона расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 2 и 2 мегапикселя. Девайс получил встроенный в кнопку питания дактилоскопический сенсор, разъем для наушников, актуальную версию оболочки MIUI 12.

Отличительной особенностью модели является наличие аккумулятора емкостью 6000 миллиампер-часов. По словам представителей компании, Poco M3 может проработать в режиме пониженного энергопотребления до пяти суток. При активном сценарии использования батарея телефона должна держать заряд не менее полутора суток.

Ранее стало известно, что в начале 2021 года Xiaomi намерена представить два флагманских смартфона. Модели, которые выйдут под брендами Xiaomi и Poco, будут работать на базе топового процессора Snapdragon 888.