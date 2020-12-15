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Рассекречена дата выхода следующего флагмана Xiaomi

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Фото: Globallookpress.com

Xiaomi проведет презентацию новых смартфонов Mi 11 до конца года. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на информированного источника.

По данным инсайдера, компания запланировала презентацию на 29 декабря. В этот день китайский производитель анонсирует флагманские аппараты Mi 11 и Mi 11 Pro. Журналисты подчеркнули, что информацию предоставил источник, который точно указал на дату выхода бюджетных часов Mi Watch Lite.

Инсайдер уточнил, что рассекреченные смартфоны поступят в продажу до конца года. Журналисты предположили, что модели могут появиться на сайте интернет-магазина Xiaomi и ее партнеров сразу же после анонса. Пока неизвестно, идет речь о глобальном релизе флагманов следующего поколения или же девайсы представят только для местного рынка. Также есть вероятность, что Xiaomi перенесет дату анонса.

Ранее стало известно, что в начале 2021 года китайская корпорация представит четыре флагмана: два непосредственно от Xiaomi и два — от родственного бренда Redmi. В начале декабря основатель компании заявил, что смартфоны Xiaomi первыми на рынке получат новый топовый процессор Snapdragon 888.

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