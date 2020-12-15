Рассекречена дата выхода следующего флагмана Xiaomi

Xiaomi проведет презентацию новых смартфонов Mi 11 до конца года. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на информированного источника.

По данным инсайдера, компания запланировала презентацию на 29 декабря. В этот день китайский производитель анонсирует флагманские аппараты Mi 11 и Mi 11 Pro. Журналисты подчеркнули, что информацию предоставил источник, который точно указал на дату выхода бюджетных часов Mi Watch Lite.

Инсайдер уточнил, что рассекреченные смартфоны поступят в продажу до конца года. Журналисты предположили, что модели могут появиться на сайте интернет-магазина Xiaomi и ее партнеров сразу же после анонса. Пока неизвестно, идет речь о глобальном релизе флагманов следующего поколения или же девайсы представят только для местного рынка. Также есть вероятность, что Xiaomi перенесет дату анонса.

Ранее стало известно, что в начале 2021 года китайская корпорация представит четыре флагмана: два непосредственно от Xiaomi и два — от родственного бренда Redmi. В начале декабря основатель компании заявил, что смартфоны Xiaomi первыми на рынке получат новый топовый процессор Snapdragon 888.