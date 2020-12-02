Смартфон Xiaomi получит самый мощный процессор в мире

Первым смартфоном на топовом чипе Snapdragon 888 окажется флагман от Xiaomi. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на генерального директора компании Лэя Цзюня (Lei Jun).

Новый процессор для Android-флагманов, который считается самым мощным в мире, был представлен на конференции Snapdragon Summit 2020. По ее окончании Цзюнь опубликовал пост в Weibo, где заявил, что Xiaomi Mi 11 первым на рынке получит новый чип.

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Журналисты заметили, что Xiaomi также является первым производителем смартфонов, который раскрыл точное название будущего девайса на базе Snapdragon 888. Всего на презентации процессора были названы 11 компаний, устройства которых получат актуальный процессор. Кроме Xiaomi и ее дочернего бренда Black Shark флагманы на базе Snapdragon 888 выпустят ASUS, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, OPPO, Sharp, Vivo и ZTE. Samsung в этом списке нет — авторы полагают, что компания либо переведет все свои гаджеты на процессоры Exynos, либо получит другую версию Snapdragon.

Представленный на конференции чип является преемником Snapdragon 865. Он комплектуется модемом третьего поколения Qualcomm Snapdragon X60 5G, поддерживает работу в сетях 5G стандартов mmWave и sub-6, экраны с частотой отображения до 144 герц, одновременное функционирование нескольких сим-карт.

Точная дата выхода флагмана Xiaomi не сообщается. По мнению журналистов, первые устройства на базе нового чипа будут представлены в начале 2021 года.