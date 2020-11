Основатель Xiaomi рассказал о создании компании

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) рассказал, что на идеологию компании повлияло учение Будды. Об этом сообщает издание GizChina.

Цзюнь заявил, что он с единомышленниками долго думал над тем, как назвать созданную компанию. По его словам, в шорт-лист попали такие предложения, как «Красная звезда», «Красный перец» и «Черный рис». Топ-менеджер корпорации рассказал, что слово «рис» — mi по-китайски — появилось неслучайно и в итоге закрепилось в названии.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

В какой-то момент мозгового штурма Цзюнь вспомнил свою любимую цитату: «Будда считает рисовое зерно таким же важным, как и священную гору Меру» (The Buddha views a grain of rice with as much significance as Mount Meru). После того как соучредители Xiaomi приняли слово «рис», они решили добавить к нему слово «маленький» (Xia по-китайски). Цзюнь заявил, что эта идея пришла в голову инвестору Лю Циню (Liu Qin). «Интернет по своей природе уклончив. Мы берем не большое, а малое», — приводит слова Циня гендиректор Xiaomi. Цзюнь признался, что название сразу же понравилось всем собравшимся.

Также Лэй Цзюнь рассказал о том, что влияет на величие IT-корпорации. По его мнению, успех Xiaomi базируется на трех аспектах — технологии, хорошие продукты, уделение внимания пользовательскому опыту. Топ-менеджер подчеркнул, что успех точно не связан с названием, каким бы подходящим оно ни было.

В начале года Лэй Цзюнь рассказал, как появилось название Xiaomi. По его словам, mi в конце слова означает мобильный интернет, на котором делает акцент корпорация. Также есть версия, что окончание является аббревиатурой названия фильма «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible), идея которого соотносится с идеологией компании.