Глава Xiaomi развеял мифы о компании

Xiaomi ошибочно считают компанией, которая производит низкокачественную продукцию. Об этом сообщает китайское издание cnBeta со ссылкой на заявление руководителя корпорации Лэя Цзюня (Lei Jun).

Выступая на ежегодном собрании Yabuli Forum, топ-менеджер Xiaomi заметил, что его расстраивают три распространенных заблуждения о компании. Первым и самым главным Цзюнь назвал мнение о том, что Xiaomi производит продукты низкого уровня и демпингует на рынке. Руководитель корпорации заявил, что в 2020 году компания выпустила несколько премиальных девайсов, в частности, смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition и 98-дюймовый телевизор стоимостью 20 000 юаней.

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Второй миф, который попытался развеять Цзюнь, заключается в том, что Xiaomi пользуется услугами OEM-производителей, то есть сама непосредственно не разрабатывает и не собирает свои устройства. На это глава компании заметил, что у них есть несколько заводов, включая современную фабрику в Пекине, которая ежегодно может производить 10 миллионов смартфонов.

Третьим заблуждением Цзюнь назвал миф о том, что у Xiaomi нет собстенных технологий. В качестве примера топ-менеджер рассказал, что камеры в ведущих смартфонах бренда были изобретены с нуля инженерами компании. Также он признался, что Xiaomi имеет девять занимающихся мобильной фотографией лабораторий по всему миру.

В начале года глава Xiaomi раскрыл секрет названия компании. По словам Лэя Цзюня, «mi» в конце слова означает мобильный интернет (mobile internet) и является аббревиатурой названия фильма «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible).