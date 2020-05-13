Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

Основателя и главу Xiaomi Лэя Цзюня (Lei Jun) уличили в использовании смартфона конкурентного бренда. На то, что Цзюнь использует iPhone, обратили внимание подписчики предпринимателя в Weibo и местное издание Toutiao.

Пользователи Xiaomi обратили внимание, что серия выпущенных основателем компании постов в Weibo имела подпись «Опубликовано с iPhone». Обычно такие подписи генерируются автоматически в зависимости от модели устройства, с которого пользователь делает публикации в соцсети. Некоторые подписчики Цзюня написали, что подобное поведение неприемлемо для главы крупной IT-корпорации, ведь Лэй, по их мнению, должен пользоваться продуктами собственной компании.

Журналисты сообщили, что спустя некоторое время Цзюнь обратил внимание на гневные комментарии и удалил посты, опубликованные со смартфона Apple. Позже предприниматель восстановил публикации, в которых появилась отметка, что записи были сделаны с помощью флагмана Xiaomi Mi 10 Pro.

На недовольство поклонников гаджетов китайского бренда обратил внимание один из партнеров основателя Xiaomi Пан Цзютан (Pan Juitang). Он заметил, что в использовании Лэем Цзюнем iPhone нет ничего страшного, так как предприниматель открыт инновациям. «Если какой-то менеджер Xiaomi не использует аппараты Apple, Samsung и других конкурирующих брендов, то он либо некомпетентен, либо лицемерен, либо находится в стороне от развития технологий», — заявил Цзютан. В заключение он подытожил, что и Лэй Цзюнь, и основатель Huawei Рен Женфей (Ren Zhengfei) пользуются продукцией Apple.

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