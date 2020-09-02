Xiaomi раскритиковала невышедший iPhone 12

Топ-менеджер Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan) пристыдил Apple за выбор аккумуляторов для iPhone 12. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на аккаунт Гоцюаня в Weibo.

Глава отдела программного обеспечения Xiaomi опубликовал в соцсетях пост, в котором упомянул слухи о запланированных к выпуску iPhone. Согласно инсайду, базовый смартфон Apple получит аккумулятор емкостью 2227 миллиампер-часов, топовый iPhone 12 Pro Max — 3678 миллиампер-часов. Представитель китайской корпорации полагает, что данные батареи не смогут обеспечить нормальную работу девайсов.

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Гоцюань раскритиковал Apple, отметив, что смартфоны нового поколения должны иметь более продвинутые аккумуляторы. «Эй, эти девайсы имеют 5G! Стыдно», — напомнил топ-менеджер. По его мнению, устройства с поддержкой связи пятого поколения отличаются повышенным энергопотреблением, из-за чего автономность еще невышедших iPhone может пострадать.

В комментариях к публикации Чжан Гоцюань отметил, что особенно разочарован базовыми аппаратами серии. «Если вы мне скажете, что батарея на 2000 выносливее, чем на 4000 миллиампер-часов, я вам не поверю», — заявил топ-менеджер.

Ожидается, что запланированные на осень смартфоны линейки iPhone 12 получат OLED-экраны и поддержку 5G. Для сравнения, вышедший в августе флагман Xiaomi Mi 10 Ultra получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 ватт.