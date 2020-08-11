Xiaomi представила юбилейный флагман

Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте.

Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда. Аппарат вышел с 6,67-дюймовым OLED-экраном TrueColor с разрешением 2340х1080 пикселей, работающим с частотой 120 герц. Гаджет получил чип Snapdragon 865, от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. В топовой версии устройство доступно 16 гигабайт ОЗУ и 512 гигабайт ПЗУ.

На задней панели Mi 10 Ultra находится камера на четыре объектива разрешением 48, 48, 12 и 20 мегапикселей. Телеобъектив флагмана поддерживает пятикратный оптический зум, 120-кратное гибридное увеличение и оптическую стабилизацию. Камера позволяет записывать видео разрешением 8К с частотой 30 кадров в секунду или разрешением 4К с частотой 60 кадров в секунду.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 ватт. По словам Xiaomi, полная зарядка устройства занимает около 25 минут. Также девайс поддерживает беспроводную и реверсивную типы зарядки.

Базовая версия флагманского аппарата составляет 5299 юаней, или около 56 тысяч рублей. Топовая модификация с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти оценена в 6999 юаней, или около 74 тысяч рублей.