Названы самые мощные смартфоны

Аппараты Oppo возглавили список самых производительных Android-смартфонов за июль 2020 года. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте бенчмарка AnTuTu.

Самым мощным телефоном по версии сервиса был назван Oppo Find X2 Pro с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Девайс получил 613 тысяч баллов. На втором месте находится его младшая версия Find X2, отличающаяся восемью гигабайтами оперативной памяти и набравшая 606 тысяч очков. Тройку самых производительных смартфонов замыкает Xiaomi Redmi K30 Pro c 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, который получил 601 тысячу баллов.

Отмечается, что все 10 аппаратов в рейтинге имели процессор Qualcomm Snapdragon 865. Также устройства комплектовались не менее восемью и не более 12 гигабайтами оперативной памяти. Больше всех смартфонов в топе — три девайса — представляют бренд Oppo.

Также Antutu составил рейтинг 10 самых мощных устройств, производители которых позиционировали их как субфлагманские модели с компромиссными характеристиками. Рейтинг субфлагманов возглавил Oppo Reno3 5G, получивший восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти и набравший 442 тысячи баллов. На второй и третьей позиции оказались Xiaomi Redmi 10X 5G и 10X Pro 5G, получившие по 398 и 397 тысяч очков соответственно.

Бенчмарк обратил внимание, что три самых производительных девайса в этом топе базировались на процессоре компании Dimensity. При этом большая часть аппаратов списка принадлежала брендам Huawei и Honor — шесть устройств, которые вышли с процессором Kirin.