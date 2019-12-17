Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Женщина узнала о беременности за девять дней до родов
Опубликованы фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
Россиянам рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
Мат на работе назвали причиной успеха
Россия увеличила вложения в американские облигации
Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране
Названы самые опасные алкогольные напитки
Грету Тунберг уличили во лжи
Новости партнеров

Назван идеальный смартфон 2020 года

Перейти в «Мою Ленту»

Новейший мобильный процессор Snapdragon 865 протестировали в бенчмарке AnTuTu. Портал Digital Trends полагает, что на базе этого чипа будут построены главные флагманы 2020 года.

В синтетических тестах процессор от Qualcomm набрал 564 970 очков, опередив предыдущую версию чипа Snapdragon 855 и Apple A13 Bionic, который получили аппараты линейки iPhone 11. Тестовый девайс, на котором проверяли производительность, имел кроме самого 865-го чипа экран с разрешением 2880х1440 пикселей, 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.

Digital Trends обратило внимание, что наивысшие результаты чип показывает в режиме повышенной производительности. В обычном режиме мощность процессора оценивается примерно на 10 000 баллов ниже. Журналисты заметили, что для экономии аккумулятора и защиты от перегрева некоторые вендоры могут выключить режим максимальной производительности.

В числе смартфонов, которые получат чип Snapdragon 865, должны оказаться Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S11, релиз которых состоится в первой половине 2020 года. 11 декабря стало известно, что ради увеличения производительности в смартфонах Galaxy S11 Samsung откажется от собственного процессора в пользу продукта Qualcomm.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Qualcomm’s Snapdragon 865 benchmarks push the iPhone 11 Pro and show strong A.I.
Названы самые мощные смартфоны
Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 10
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 декабря
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)

Секс, радиация, рок-н-ролл

Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
03:10Сегодня

Boeing приостановит выпуск аварийной модели

01:37Сегодня

Названы самые опасные алкогольные напитки

00:08Сегодня

Работа мозга оказалась необъяснимой

Наука и техника00:00 6 декабря

Тяжелый случай

США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
20:5116 декабря

Показан дизайн Samsung Galaxy S11

19:4416 декабря

Картинка из интернета «убила» смартфон Xiaomi

18:3716 декабря

Samsung выпустит смартфон с камерой на 144 мегапикселя

Наука и техника00:06 8 декабря

Азиатский богатырь

На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
17:2816 декабря

Дуэль МиГ-31БМ над Тихим океаном попала на видео

16:1916 декабря

Объяснена многолетняя тайна Млечного Пути

15:0716 декабря

Рогозин захотел создать «лифт» на Луну

Россия
Россиянам рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
«Эмоции зашкаливают!»
 
Россиянам рассказали о способах избавления от «пивного живота»
«Ноги стали ломаться. Мне запретили даже стоять»
Дашу спасет срочная операция на позвоночнике. Ей нужна ваша помощь!
Помощник Путина не увидел разницы в отношении Зеленского и Порошенко к Донбассу
«Ватники никуда не делись»
«Катафалк», «Я/Мы» и «нулевая зарплата»: как россияне описывали свою жизнь в 2019 году
В РПЦ оценили новые серьги Собчак словами «такие люди плохо кончают»
Все материалы
Мир
Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Британия опубликует доклад о «российском вмешательстве» в 2020 году
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Грету Тунберг уличили во лжи
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины
Все материалы
Бывший СССР
УПЦ разрешили сохранить свое название
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
В ЛНР раскритиковали предложенные Зеленским поправки в конституцию
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Обещание Украины включить «формулу Штайнмайера» в законодательство сочли обманом
Все материалы
Экономика
Россия увеличила вложения в американские облигации
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Европейскому рынку предрекли светлое будущее
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
В Германии пообещали дать шанс «Северному потоку-2»
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
Apple и Google обвинили в использовании детского труда в шахтах
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»
Илья СимонияНепрощенный
Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина
Все материалы
Наука и техника
Назван идеальный смартфон 2020 года
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Boeing приостановит выпуск аварийной модели
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Названы самые опасные алкогольные напитки
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Работа мозга оказалась необъяснимой
Все материалы
Спорт
Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Французского вратаря заподозрили в изнасиловании
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром
Все материалы
Культура
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
«Я подумал, что это какая-то ошибка»
Что заставляет детей подавать в суд на своих родителей?
Директор Большого театра ответил на обвинения балерины в расизме
Цвет женщины
Как британский фотограф покорил мир и размыл грань между коммерцией и искусством
Бывший возлюбленный Заворотнюк ответил на обвинения в рукоприкладстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Совет директоров Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Онлайн-кинотеатр «Газпром-медиа» удалил шоу с Артемием Лебедевым
Все материалы
Ценности
Дочь бывшего владельца «Формулы-1» обокрали на 50 миллионов фунтов
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Пользователи сети раскритиковали «уродливое» помолвочное кольцо Кэти Перри
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Самая молодая миллиардерша появилась в одежде любимого бюджетного бренда россиян
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес
Все материалы
Путешествия
Подсчитано число проехавших по Крымскому мосту туристов
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
«Стреляющий» огнем во время посадки двигатель самолета попал на видео
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
В РЖД отреагировали на идею о создании курилок в поездах
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Все материалы
Из жизни
Женщина узнала о беременности за девять дней до родов
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
«Вечно молодая» 89-летняя бабушка поделилась секретами красоты
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Из глубин океана вынесло редчайшую медузу фиолетового цвета
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Собака утопила машину хозяина в пруду
Все материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus
Еще один китайский кроссовер проверяет живучесть наших стереотипов
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Появились первые изображения нового седана Hyundai
Показан обновленный внедорожник Lada 4x4
Opel вернулся в Россию с двумя моделями
Все материалы
Дом
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Рабочие в российском городе нарисовали «плитку»
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
В российском городе установили новогоднюю елку из противогазов
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Найден способ обеспечить жильем все население Земли
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы