Дешевый iPhone SE оказался мощнее Android-флагманов

Самый дешевый смартфон Apple превзошел по мощности дорогие девайсы, работающие под управлением Android. Об этом можно судить по результатам тестирования в бенчмарке AnTuTu, опубликованным на Weibo.

В популярном синтетическом тесте аппарат набрал 492 тысячи баллов. По этому показателю он обошел iPad Air 3, iPad Mini 5 и топовый смартфон 2018 года iPhone XS Max. Последний получили в AnTuTu 443 тысячи очков. По состоянию на март 2020 года, самым производительным устройством в экосистеме Apple является 12,9-дюймовый iPad Pro, который получил 747 тысяч баллов.

Кроме того, iPhone SE обогнал некоторые флагманские модели, базирующиеся на Android. В частности, он обошел Realme X2 Pro, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 и Samsung Galaxy Note 10+, получившие 484, 478, 468 и 466 тысяч баллов соответственно.

Журналисты издания MySmartPrice обратили внимание, что высокую производительность SE обеспечивает актуальный чип A13, используемый в флагманских смартфонах iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Также девайс имеет три гигабайта оперативной памяти.

iPhone SE был представлена 15 апреля, в России стоимость аппарата в минимальной комплектации с накопителем 64 гигабайт составила 40 тысяч рублей.

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