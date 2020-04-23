Apple выпустит большой iPhone SE

Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Компания намеревалась представить аппарат в 2020 году, однако отложила его выпуск до первой половины 2021 года. Устройство будет иметь больший экран, чем у выпущенного ранее iPhone SE, с диагональю 5,5 или 6,1 дюйма. Мин-Чи Ко полагает, что смартфон получит название iPhone SE Plus.

Модель будет отличаться от SE не только увеличенным дисплеем, но и компоновкой элементов экрана. В частности, девайс должен получить вырез как у актуальных iPhone, на котором будут расположены фронтальная камера, микрофон и динамик. По сравнению с iPhone 11 и прочими смартфонами Apple, «монобровь» будет уменьшена, так как девайс не будет оснащен биометрическим сенсором Face ID. За разблокировку гаджета будет отвечать Touch ID, встроенный в боковую кнопку блокировки.

Инсайдер не предоставил информацию о цене iPhone SE Plus. Журналисты полагают, что аппарат будет стоить дешевле, чем флагманские смартфоны американской компании.

15 апреля Apple представила iPhone SE, который позиционируется как преемник одноименной модели 2016 года. Устройство вышло с 4,7-дюймовым IPS-экраном, кнопкой Home, чипом A13, тремя гигабайтами памяти, одинарной камерой. Стоимость смартфона в России начинается с 40 тысяч рублей.

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