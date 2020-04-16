Раскрыты все характеристики нового iPhone

Доступный смартфон Apple имеет ряд характеристик, присущих более дорогим моделям бренда. Об этом сообщается в обзоре iPhone SE от издания Wccftech.

Журналисты заметили, что Apple традиционно не раскрывает некоторых деталей о новых смартфонах. Например, информацию об оперативной памяти или данные о емкости аккумулятора. В частности, выяснилось, что представленный 15 апреля смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 ватт, однако в комплекте с девайсом поставляется более дешевый аксессуар, который позволяет заряжать SE с мощностью до 5 ватт.

Издание выяснило, что iPhone SE получил продвинутые функции съемки на селфи-камеру, которые присущи флагманским моделям Apple. Например, аппарат имеет 7-мегапиксельную камеру, которая может снимать в портретном режиме и со студийными настройками света. Ранее считалось, что за функции портретного режима отвечает сенсор TrueDepth, встречающийся в моделях iPhone X, XS, XR и 11. Журналисты сделали вывод, что часть продвинутых возможностей камеры можно поддерживать с помощью алгоритмов.

Обновленная версия iPhone SE была представлена 15 апреля. Устройство получило дизайн iPhone 8 с 4,7-дюймовым экраном, кнопкой Home с Touch ID, одинарной камерой. Также в аппарат был добавлен актуальный процессор Apple A13 Bionic. Стоимость девайса в России в минимальной комплектации с 64 гигабайтами памяти составит 40 тысяч рублей, топовая версия iPhone SE обойдется в 54 тысячи рублей.

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