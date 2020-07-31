Рассекречен новый «убийца флагманов» от Xiaomi

Компания Xiaomi представит недорогой производительный смартфон серии Redmi. На появяшиеся в сети характеристики девайса обратило внимание издание ITHome.

Страница с новой моделью была рассекречена в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Аппарат получит название Redmi K30 Ultra, то есть станет преемником Redmi K30 Pro, которого называют «убийцей смартфонов». Устройство получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400х1800 пикселей, фронтальная камера будет спрятана во всплывающем блоке в торце девайса.

Гаджет должен получить чип MediaTek с частотой 2,6 гигагерц, от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти, от 128 до 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели Redmi K30 Ultra будет расположена камера с четырьмя объективами и основным сенсором разрешением 64 мегапикселей. Судя по описанию, девайс выйдет с аккумулятором емкостью 4400 миллиампер-часов.

Стоимость смартфона не раскрывается, но аппарат будет позиционироваться как доступный конкурент флагманов А-брендов. По слухам, устройство должны представить в ближайшее время.

Предыдущий представитель линейки — Redmi K30 Pro — выпущен в марте. Модель получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 865, до 12 гигабайт оперативной памяти, камеру с объективами разрешением 64, 5, 13 и 2 мегапикселей. Стоимость флагмана стартовала с 2999 юаней, или около 31,5 тысяч рублей.