Рассекречены все смартфоны Xiaomi 2020 года

В сети появился список всех запланированных на 2020 год смартфонов Xiaomi. Письмо из корпоративной рассылки компании распространили в китайских соцсетях, сообщает GizChina.

Утечка включает в себя все смартфоны Xiaomi и родственных брендов Redmi и Poco, релиз которых должен состояться в третьем квартале этого года. В число передовых аппаратов Xiaomi входят модели Mi 10T и Mi 10T Pro, которые окажутся продолжением субфлагмана Mi 9T. Также в сообщении фигурирует доступный смартфон Mi 10S и его улучшенная версия Mi 10S+ с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Судя по рассылке, производитель собирается выпустить новые аппараты линеек Mi Mix, Mi CC10 и неизвестный складной телефон Mi Zero.

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В сообщении указывается Mi 7, который должен был выйти в 2018 году, но в маркетинговых целях в связи с восьмилетием компании был заменен на Mi 8. Согласно рассекреченному документу, Xiaomi собирается восполнить пробел в линейке Mi и представить девайс до конца 2020 года.

Также в утечке содержится информация о смартфонах Redmi 9, 9A, Note 9S+, Redmi X10 4G и его версии с поддержкой сетей пятого поколения. Линейка бюджетных флагманов Poco должна пополниться аппаратами X2 Pro, F2 и F2 Pro 5G.

25 марта родственный Xiaomi бренд Redmi представил смартфоны K30 Pro и K30 Pro Zoom. Девайсы получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED, до 8 гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти, основную камеру на четыре объектива. Устройства позиционируются компанией как «убийцы флагманов» и будут доступны на рынке по цене от 2999 юаней, или около 34 тысяч рублей.

В конце марта близкие к производству iPhone источники рассказали, что пандемия коронавируса может сорвать выход нового смартфона Apple. Инсайдеры отметили, что компания рассматривает вариант перенести дату релиза аппарата. Ранее источники рассказали, что из-за вспышки пневмонии COVID-19 Apple отменила презентацию iPhone 9.

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