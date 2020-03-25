Xiaomi представила нового «убийцу флагманов»

Дочерний бренд Xiaomi Redmi представил новые смартфоны линейки «убийц флагманов». Аппараты серии K30 Pro имеют чип Qualcomm и камеру на четыре сенсора, следует из описания на сайте компании.

В серию входят смартфоны Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom, расшифровка буквы в названии которых переводится как «убийца флагманов». Оба телефона получили 6,67-дюймовый экран Super AMOLED разрешением 1080х2040 пикселей, процессор Snapdragon 865, до восьми гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти. Фронтальная камера разрешением 20 мегапикселей спрятана в выпадающем торцевом модуле.

Оба устройства выпустили с аккумулятором емкостью 4700 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 33 ватта, спрятанным в экране дактилоскопическим сенсором, NFC, Wi-Fi 6, портом USB Type-C. Девайсы отличаются лишь некоторыми деталями. В частности, базовый аппарат K30 Pro получил камеру с сенсорами разрешением 64, 5, 13 и 2 мегапикселей, тогда как K30 Pro Zoom имеет камеры разрешением 64, 8, 13 и 2 мегапикселей. Также K30 Pro оснастили разъемом для наушников.

K30 Pro доступен в базовой модификации с шестью гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, которую оценили в 2999 юаней, или около 33 тысяч рублей. Старшая версия с восемью гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт встроенной памяти обойдется в 3699 юаней, или около 41 тысячи рублей.

K30 Pro Zoom доступен лишь в версиях 8/128 гигабайт и 8/256 гигабайт. Стоимость базовой модификации составит 3799 юаней, или около 42 тысяч рублей, старшей — 3999 юаней, или почти 45 тысяч рублей. Аппараты серии поступят в продажу в Китае 4 апреля.

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