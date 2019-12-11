Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения

Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания. Таким аппаратом может стать Xiaomi Mi 10, передает Gizmochina.

Вейбинг написал на своей странице в Weibo, что переход на новый стандарт оперативной памяти LPDDR5 неизбежен, но потребителю придется подождать до первого квартала 2020 года: «Стандарт LPDDR4X неприемлем в эру 5G-флагманов». Тем самым Вейбинг ответил на вопрос подписчика о том, почему недавно выпущенный Redmi K30 имеет ОЗУ устаревшего формата.

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В соцсетях предположили, что Вейбинг имеет в виду 5G-версию Redmi K30, которая выйдет в продажу в первом квартале следующего года. Эксперты Gizmochina считают же, что топ-менеджер намекнул на флагман Xiaomi Mi 10, который будет представлен в первых месяцах 2020 года. Ранее инсайдеры предполагали, что первым смартфоном с ОЗУ стандарта LPDDR5 будет смартфон Galaxy S11 от Samsung.

Оперативная память нового стандарта LPDDR5 была запущена в производство в июле. Производитель модулей ОЗУ компания Samsung заявила, что стандарт обеспечивает передачу данных со скоростью 5500 мегабит в секунду, что в 1,3 раза быстрее, чем скорость памяти старого поколения. Также новые модули потребляют на 30 процентов меньше энергии.

Релиз аппарата Redmi K30 состоялся 10 декабря. Смартфон получил чип Snapdragon 765G с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Однако для оптимизации расходов Redmi выпустит две версии девайса, одна из которых будет работать только в сетях 4G.

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