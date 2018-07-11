Названы самые популярные у россиян телефоны

Сервис объявлений «Юла» проанализировал продажи смартфонов в России по итогам второго квартала 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечается, лидером продаж по итогам второго квартала по-прежнему остаются смартфоны компании Apple, на них приходится 66,5 процента всех продаж на страницах сервиса. Из топ-15 первые семь строчек занимают различные модели iPhone. Самым популярным смартфоном оказался iPhone 5s со средней стоимостью 6,5 тысячи рублей. Второе место у iPhone 6 (11,4 тысячи рублей), третье — iPhone 6s (15,7 тысячи рублей). В топ-10 рейтинга всего две модели Samsung — 8-е и 9-е места поделили модели Galaxy A5 (10,4 тысячи рублей) и Galaxy A3 (7,5 тысячи рублей) соответственно.

В топ-15 продаж только один бренд смог потеснить Apple и Samsung — это Xiaomi Redmi 4, который расположился на 11-й строчке. Средняя стоимость телефона составила 6,5 тысячи рублей. Успех Apple связывают с высокой производительностью даже устаревших моделей телефонов, конкурировать с которыми пока может только Samsung.

Весной сообщалось, что смартфоны Apple вновь вернулись на первое место по розничным продажам устройств в России. Второе место заняли смартфоны китайского бренда Xiaomi.

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