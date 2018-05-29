Apple отвоевала любовь россиян

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В апреле на iPhone пришлось 20 процентов штучных онлайн-продаж смартфонов в России, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные партнера производителей электроники и ретейлеров.

Apple таким образом вернула первое место по продажам в российских онлайн-магазинах, которое в марте уступила Xiaomi. В апреле по сравнению с мартом доля китайского производителя упала на четыре процентных пункта до 16 процентов.

Второе место Xiaomi разделила с Huawei и ее суббрендом Honor. Всего за апрель в России через интернет продали 230 тысяч смартфонов, это составляет 13 процентов всех проданных в стране устройств.

В офлайн-магазинах и на онлайн-площадках в целом за месяц продали 1,8 миллиона смартфонов. На первом месте Samsung, у которого 23 процента рынка, затем идут Huawei с Honor, занявшие 17,4 процента, Apple на третьем месте с 13,9 процента.

«Ведомости» уточняют, что по штучным продажам в интернете Apple лидировала в России с октября 2017 года.

По данным сервиса объявлений «Юла», в первом квартале 2018 года iPhone стали самыми популярными у россиян смартфонами. В топ-5 вошли также Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia.

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