Назван самый популярный у россиян смартфон

Самыми популярными смартфонами у россиян стали телефоны Apple. Об этом свидетельствует статистика покупок жителей России в первом квартале 2018 года, собранная сервисом бесплатных объявлений «Юла». Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным сервиса, продажи смартфонов с января по март выросли на три процента. В топ-5 наиболее популярных марок вошли Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia. Самой популярной моделью стал iPhone 5s со средней стоимостью 7,3 тысячи рублей, на втором месте iPhone 6 со средней ценой 12,9 тысячи рублей, на третьем — iPhone 5 за 5,4 тысячи рублей.

Самой дорогой моделью стал iPhone X со средней ценой 47 тысяч рублей, самой дешевой — Nokia 105 за 680 рублей. В целом за первый квартал 2018 года цены на мобильные телефоны снизились в среднем на четыре процента.

Ранее сервис «Юла» провел исследование, согласно которому с начала 2018 года цены на iPhone всех поколений в России снизились в среднем на 10 процентов. Больше всего упала стоимость последней модели смартфона iPhone X — на 31 процент, меньше всего на iPhone 8 — шесть процентов.

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