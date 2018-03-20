Экономика
 
Последние новости
Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на «кукловода» Путина
Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их
Табакова увековечат в Москве  
Бюджетники получат 20 миллиардов из резервного фонда
В России начали падать цены на iPhone
«Золотому веку Владимира Путина» посвятили золотой смартфон
На Байконуре ликвидируют установку для запуска «Протонов»
Россиянин решил оставить семью без квартиры и вернул маткапитал
Москвичей возмутили откровенно одетые библиотекарши  

В России начали падать цены на iPhone

Перейти в «Мою Ленту»

Средние цены на iPhone всех поколений в России снизились с начала 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного сервисом бесплатных объявлений «Юла». Исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Больше всего упала стоимость на последнюю модель смартфона iPhone X — падение составило 31 процент. Средняя стоимость этого телефона на «Юле» находится на уровне 61 110 рублей. Старые модели iPhone — 4s, 4 и 3g — с начала года подешевели на девять,13 и 26 процентов соответственно. Меньше всего изменилась цена на iPhone 8 — с начала 2018 года падение стоимости составило шесть процентов. Средняя цена телефона находится на уровне 41 848 рублей.

В среднем с начала 2018 года по всем моделям iPhone произошло снижение цены на 10 процентов. Самым популярным iPhone в 2018 году стал iPhone 5s — средняя цена на эту модель в России с января уменьшилась на 19 процентов и составляет 6 741 рубль. На iPhone 5s пришлась треть продаж смартфонов Apple. Модель также лидировала по продажам в 2017 году. На втором месте по популярности находится iPhone 6 — средняя стоимость устройства снизилась на 10 процентов, до 11 790 рублей. На третьей строчке рейтинга — iPhone 5, который упал в цене на девять процентов, до 4 785 рублей.

iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне обрушили цены на iPhone X
Apple уменьшит «монобровь» iPhone X
Предсказана скорая смерть iPhone X
Другие материалы рубрики
Экономика00:0118 марта

Угробили мечты

Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
20:1419 марта

Германия нашла замену российскому газу

18:4819 марта

Участники флешмоба в Ялте поздравили Владимира Путина и пригласили его на ЯМЭФ

15:2419 марта

Специалистам Mediaget удалось вовремя пресечь хакерскую атаку

Экономика09:15Сегодня
Ирина Жукова

Практика сложных решений

О том, как себя ведет социально ответственный бизнес
10:24Сегодня

«Газпрому» предсказали долгую зависимость от Украины

15:1719 марта

Госдолг США установил абсолютный рекорд

12:2619 марта

«Роснефть» сохранила лидерство по добыче углеводородов

Экономика00:0413 марта

Надоили

Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
18:3219 марта

Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов

10:1519 марта

Саудовская Аравия уравняет зарплаты мужчин и женщин

17:0319 марта

«Роснефть» полностью расплатилась за ТНК-ВР

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Бюджетники получат 20 миллиардов из резервного фонда
Результаты выборов президента отменили на одном из участков Москвы
Большинство учителей оказалось недовольно зарплатами
Песков отреагировал на «злобных дебилов» Макаревича
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
Все материалы
Мир
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Турцию обвинили в массовых пытках и убийствах жителей
Николя Саркози взят под стражу во Франции
Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля
Прощавшихся с маньяком Мэнсоном припорошило его прахом
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Раскрыты обстоятельства самоубийства возможного виновника крушения Boeing MH17
Киевляне спасли площадь Льва Толстого
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Украина пожаловалась Евросоюзу на выборы в Крыму
Опубликована личная переписка предполагаемого виновника крушения Boeing MH17
Прибывшего в Крым немецкого депутата назвали авантюристом и нелегалом
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Германия нашла замену российскому газу
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Участники флешмоба в Ялте поздравили Владимира Путина и пригласили его на ЯМЭФ
«Газпрому» предсказали долгую зависимость от Украины
Госдолг США установил абсолютный рекорд
Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов
Все материалы
Силовые структуры
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге
Банду «Ключевские» уличили в 12 убийствах конкурентов и предпринимателей
Петербургский врач избил каратиста пивной бутылкой
Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана
Все материалы
Наука и техника
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Китай займется продажей возвращаемых спутников
США решили проблему плутония-238
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Названа самая полезная разновидность голодания
Все материалы
Спорт
Дарья КасаткинаУбийца гигантов
20-летняя россиянка расправилась с Уильямс и ворвалась в элиту тенниса
Роналду захотел уехать в Китай
Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России
Месси раскрыл правду о своем росте
Исландцы прокомментировали информацию о бойкоте чемпионата мира в России
Возмущенный Ибрагимович требовал называть его богом вместо короля
Слуцкий назвал главное преимущество английского футбола перед российским
Все материалы
Культура
«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировой
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
С широко открытым ртом
Секреты лучших снимков знаменитостей от главного фотографа Голливуда
В США разразился скандал из-за попытки полицейских соблазнить Вайнштейна
Макаревич посмеялся над «поднявшейся волной говна» из-за злобных дебилов
Макаревич решил не извиняться за «злобных дебилов» в России
Лоза диагностировал у Макаревича больной живот
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки
Telegram проиграл ФСБ в суде
В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге
ФСБ отказалась считать ключи к переписке россиян тайной
Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами
Все материалы
Ценности
Олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд и дизайнер Анастасия Задорина в окружении моделей«Нашу форму сравнивают с тюремной робой»
Она одела российских олимпийцев, и ее возненавидела вся страна
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Десятилетний британский мажор озолотил московские бутики
Пешеходов заставят «засветиться» на дороге
Юдашкин увидел в кандидатах в президенты много синего
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
Россияне начали покупать туры в Египет
Тело морского чудовища нашли на американском побережье
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Краб сразился на ножах с бразильцем и проиграл
Отсутствие протестов против крокодила-людоеда обрадовало власти
Все материалы
Видео: первый тест Toyota Camry
Как едет и что изменилось у «Камри» для России
Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам
Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми
10 самых популярных б/у автомобилей в Москве
Подержанные машины, которые чаще всего продавали в феврале
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Уничтожение полицией Ferrari 458 на свалке сняли на видео
Внешность нового Subaru Forester перестала быть секретом
Компания Kia показала свой самый роскошный седан
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы