Apple отложила iPhone 12

Apple отложит выпуск следующего поколения смартфонов. Такое решение может быть принято в связи с пандемией коронавируса, которая влияет на поставки девайсов, сообщают источники издания Nikkei.
По словам трех источников, знакомых с проблемой, в компании обсуждают возможность отложить выпуск iPhone 12 на несколько месяцев. Американский технологический гигант следит за ситуацией с распространением вируса и рассматривает вероятность переноса релиза нового поколения смартфонов. Apple традиционно выпускает новые линейки аппаратов осенью.
Главным фактором, влияющим на отсрочку выхода iPhone, называют многочисленные задержки в цепочке поставок. Также Apple полагает, что пандемия повлияет на спрос потребителей. Один из источников заявил, что топ-менеджеры компании хотят, чтобы первый 5G-смартфон стал хитом, что невозможно в нынешних условиях. Эксперты Nikkei заметили, что решение об отмене традиционного релиза iPhone будет очень сложным, так как компания может отстать от остальных конкурентов на рынке.
«Apple примет решение о сроках выхода iPhone 12 не позднее мая», — рассказал один из информированных источников. Компания должна была тесно работать с поставщиками с марта, чтобы показать им прототип девайса и запустить предварительное производство. Однако из-за карантинных мер командировки в Китай приостановлены. При наихудшем развитии событий выпуск iPhone 12 может быть отложен до 2021 года.
По сообщениям СМИ, первым смартфоном Apple, выпущенным в 2020 году, должен был стать преемник iPhone SE. Изначально презентация девайса и его выход на рынок были запланированы на конец марта. В середине марта многие источники, включая инсайдеров Forbes, рассказали, что Apple перенесла релиз аппарата.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения