Старые iPhone внезапно обновились

Apple неожиданно выпустила обновление для старых смартфонов и планшетов. Получившие апдейт устройства не поддерживают актуальную iOS 13, сообщает издание 9to5mac.

Компания предложила обновиться владельцам уже признанных устаревшими гаджетов. В частности, обновление iOS 12.4.6 стало доступно для iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3 и iPod touch шестого поколения. Журналисты полагают, что внезапный апдейт включает в себя новые патчи и настройки безопасности.

В число принявших апдейт устройств, например, входит iPhone 5s, который был выпущен осенью 2013 года. Бывший флагманский аппарат, первым в линейке получивший сканер Touch ID, как и прочие девайсы, признан устаревшим и не продается в магазинах Apple и ее партнеров.

Кроме обновления безопасности для старых устройств? компания представила свежие версии операционных систем для своих продуктов — iOS 13.4 и iPadOS 13.4. В частности, в обновлении для планшетов появилась поддержка трекпадов, приуроченная к выходу нового iPad Pro.

Apple не в первый раз выпускает экстренные системные апдейты для устаревших гаджетов. В декабре 2019 года обновление получили iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3, iPod Touch шестого поколения.

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