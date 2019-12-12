Apple внезапно выпустила обновление для старых iPhone

Смартфон Apple 2013 года выпуска и другие девайсы получили обновление системы. Программный апдейт стал неожиданностью для владельцев устройств.

Как уточнил портал Gizchina, обновление iOS 12.4.4 предназначено исключительно для линейки устаревших iPhone и iPad. Свежее ПО вышло для iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. Также обновление iOS доступно для плеера iPod Touch 6. Оно включает в себя апдейты безопасности, строго рекомендованные Apple для установки.

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Эксперты отметили, что Apple столь внезапно обновляет старые смартфоны и планшеты, не поддерживающие актуальную ОС, при наличии критических уязвимостей. Обычно эти устройства перестают получать обновления, однако по каким-то причинам производитель сделал для девайсов исключение.

Актуальными мобильными операционками в экосистеме Apple сейчас являются iOS и iPadOS. В июне компания заявила, что iPhone 5s, iPhone 6 и ряд других гаджетов перестанут получать обновления.

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