Apple призналась в слежке за владельцами iPhone

Apple объявила о слежке за пользователями iPhone через GPS и сообщила о планах в следующем обновлении iOS дать пользователям возможность полностью отключить передачу данных. Также компания объяснила, почему службы геолокации на iPhone работают даже в авиарежиме, передает TechCrunch.

По словам представителя компании, в новых смартфонах используется так называемая сверхширокополосная технология связи (UWB). С ее помощью устройства, в частности, обмениваются данными между собой, передают файлы по воздуху и контролируют местоположение аппарата. Последнее необходимо, чтобы отключать беспроводные интерфейсы в тех местах, где они могут быть запрещены законом конкретного государства.

В новом обновлении iOS появится переключатель в настройках, с помощью которого можно будет отключить системные локационные службы. Вместе с тем Apple уточнила, что компания не собирает данные о местоположении пользователей.

На тот факт, что локационные службы смартфонов Apple работают даже в авиарежиме, обратил внимание специалист по безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs). Эксперт направил компании официальный запрос, на который ему ответили, что некоторые системные службы невозможно отключить, но в этом нет опасности для приватности пользователей.

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