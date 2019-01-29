Популярное приложение позволило всем желающим шпионить за пользователями

Пользователи социальных сетей обнаружили, что приложение для iPhone под названием FaceTime позволяет всем желающим подслушивать и подглядывать за владельцами гаджетов.

Одним из первых об уязвимости сообщил американец Бенжи Мобб (Benji Mobb) в Twitter. Он выяснил, что звонящий может получить доступ к микрофону и фронтальной камере адресата даже в том случае, если тот не поднял трубку. В качестве доказательства пользователь прикрепил запись собственного эксперимента.

Позднее его эксперимент повторили журналисты портала BuzzFeed. Они выяснили, ограничить доступ звонящего по FaceTime возможно только в режиме «Не беспокоить».

Получив доказательства, они обратились в компанию Apple за комментариями. Представители корпорации признались, что знают об уязвимости и пообещали исправить ошибку в ближайшие дни. Сейчас на странице «Состояние системы» на официальном сайте Apple сервис FaceTime отмечен желтым цветом, означающим неполадки в работе.

Ранее специалист по кибербезопасности Батист Робер (Baptiste Robert) обнаружил ошибку в программе ES File Explorer, которая позволила красть данные пользователей с устройств на Android. Для атаки был необходим специальный скрипт.

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