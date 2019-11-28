Главный дизайнер Apple официально покинул компанию

Директор по дизайну Apple Джони Айв (Jony Ive) официально покинул компанию. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что на официальном сайте корпорации исчезла фотография и имя Айва, которые раньше были опубликованы в разделе руководителей компании.

О том, что Айв собирается уйти из Apple стало известно в июне. Он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году. Ожидается, что теперь обязанности главного дизайнера компании будут выполнять вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай.

Отмечалось, что после новости о том, что главный дизайнер Apple планирует покинуть компанию, акции корпорации на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов.

Джони Айв пришел в Apple в 1992 году. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!