Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Причиной стала новость о том, что главный дизайнер Apple Джонни Айв покидает компанию. Сообщалось, что он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году.

По словам главы компании Тима Кука, Айв является особенной фигурой в мире дизайна и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить.

Джони Айв пришел в Apple в 1992 году. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

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