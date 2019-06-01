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Apple намерена отказаться от iTunes

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Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

Медиаплеер будет заменен на три отдельных приложения: Music, TV и Podcasts. По данным агентства, глава компании Тим Кук объявит об изменениях 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019. Ожидается, что обновление произойдет вместе с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.

Кроме того, компания планирует представить обновления для ряда других приложений. Также планируется объединить Find my iPhone и Find My Friends в одном приложении.

О том, что Apple намерена закрыть iTunes стало известно в 2017 году. Отмечалось, что решение было связано с ростом популярности Spotify, Apple Music и других стриминговых сервисов на фоне падения продаж музыкальных композиций в магазине Apple.

Медиаплеер iTunes был разработан компанией Apple в 2001 году. Он совместим со всеми существующими моделями iPod, iPhone, iPad и Apple TV.

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