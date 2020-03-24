Названы самые популярные в России смартфоны

Доля китайских брендов в продажах смартфонов на российском рынке увеличилась. Об этом со ссылкой на партнеров производителей электроники пишет газета «Ведомости».

Самое большое количество смартфонов было продано компаниями Huawei и Honor, на которые пришлось больше трети от общего объема продаж. На втором и третьем местах по продажам смартфонов в штуках расположились Samsung и Xiaomi. На четвертом месте по популярности девайсов находится Apple, на пятое поднялась компания BBK Electronics.

По данным источников на рынке, на BBK приходится доля в 5,2 процентов от всего рынка смартфонов. За год компания, владеющая брендами Oppo, Vivo, Realme и OnePlus, существенно увеличила продажи. По информации представителя компании «М.Видео-Эльдорадо», на BBK приходится больше 5 процентов продаж в штуках и около 3,5 процентов в деньгах. При этом наибольших продаж компания добилась во второй половине 2019 года.

«Ведомости» заметила, что BBK демонстрируют положительную динамику в продажах не только на российском рынке. По данным Gatner, в IV квартале 2019 года принадлежащий компании бренд Oppo с долей 7,5 процентов занял пятое место в мире по поставкам смартфонов.

В начале марта стало известно, что обрушение курса рубля привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов. В частности, в «Вымпелкоме» рассказали, что спрос на iPhone вырос на 49 процентов, на аппараты Samsung — на 45 процентов. Журналисты заметили, что таким образом россияне надеялись приобрести устройства по старой цене перед неизбежным удорожанием техники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!