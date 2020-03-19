Россияне стали покупать больше бытовой техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «М.Видео-Эльдорадо».

Продавцы специализированных магазинов отметили, что в марте продажи бытовой техники и электроники увеличились. За последние несколько недель наблюдался рост продаж некоторых категорий от 20 до 100 процентов. В частности, россияне стали покупать больше стиральных машин, крупной бытовой техники, телевизоров, смартфонов, а также товаров для организации домашнего офиса.

Ранее в марте первый вице-премьер Андрей Белоусов предупредил, что бытовая техника и лекартсва в России могут подорожать из-за ослабления рубля. «У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств, и тут нужны будут дополнительные меры», — сказал он и добавил, что жизненно необходимые лекарства не должны дорожать ни при каких обстоятельствах.

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