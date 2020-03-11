Найден способ борьбы с ростом цен на бытовую технику и лекарства в России. Эти товары могут подорожать из-за ослабления рубля, предупредил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств, и тут нужны будут дополнительные меры», — сказал он и добавил, что жизненно необходимые лекарства не должны дорожать ни при каких обстоятельствах. «Но пока каких-то фатальных угроз нет», — заверил вице-премьер. По мнению Белоусова, инфляция в стране не разгонится выше 4 процентов.

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Ранее в марте ведущие нефтяные державы не смогли договориться о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а также продлить действующее соглашение. В результате стоимость нефти Brent упала почти до 30 долларов за баррель. Это повлекло ослабление российской валюты до четырехлетнего минимума.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация может навредить инвестиционной активности и рискует привести к ускорению инфляции.

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